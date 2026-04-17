В Кузнецке отремонтируют детскую поликлинику на ул. Осипенко

В Кузнецке капитально отремонтируют здание детской поликлиники, расположенное на улице Осипенко, 50.

На работы выделили 30 771 821 рубль. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем конкурса.

На объекте обновят сети водоснабжения, водоотведения, отопления, системы вентиляции и кондиционирования.

Все работы необходимо выполнить до 30 ноября 2026 года, уточняется на портале госзакупок.

В 2023 году поликлиника была отремонтирована изнутри. Все кабинеты здесь привели в порядок, мебель заменили, в некоторых помещениях установили новые окна.