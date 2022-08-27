В Пензе появился еще один быстро растущий провал

Водителей не коснется, а пешеходам знать стоит: на спуске с моста через Старую Суру напротив Тарханова, 1, появилось отверстие.
«Да, можно провалиться. Наверное, недоделка. Рядом - колодец, еще не засыпали как следует», - предположил горожанин.
Журналисты «Службы 11» попытались с помощью ветки измерить глубину - оказалось больше метра. Потом «инструмент» случайно выпустили из рук, и он целиком ускользнул в отверстие.
Как известно, любой провал имеет свойство расширяться и углубляться, и этот - не исключение. Прохожий, часто здесь бывающий, даже не замечал провала. За несколько дней яма разрослась.
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