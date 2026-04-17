Губернатор сообщил о снижении числа преступлений в регионе

Уровень преступности в Пензенской области по-прежнему является одним из самых низких как в ПФО, так и в Российской Федерации, сообщил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 17 апреля.

В результате проводимой профилактической работы в первом квартале 2026 года общее число зарегистрированных преступлений в регионе снизилось почти на 13%.

«Активно помогают сотрудникам правоохранительных органов народные дружины и бойцы молодежного отряда «Тигр». С помощью дружинников пресечено 347 правонарушений и раскрыто 4 преступления, при содействии «тигров» - более 500 административных правонарушений и 46 преступлений», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

По мнению губернатора, муниципалитетам необходимо перенимать друг у друга положительный опыт работы.

На заседании областного правительства он потребовал активнее взаимодействовать с правоохранительными органами и советами общественности по профилактике правонарушений.

