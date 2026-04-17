В Пензе провели массовый рейд по тонировке

В четверг, 16 апреля, сотрудники Госавтоинспекции в Пензе провели рейд по тонировке. Они организовали массовую проверку автомобилей на улице Суворова (в районе филармонии).

За управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям (менее 70%), было составлено 30 административных материалов.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям ответственно подходить к тонировке стекол - соблюдать установленные нормы. Согласно действующему законодательству, светопропускание ветрового стекла и стекол передней двери должно составлять не менее 70%. Использование стекол, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влияет на обзорность для водителя в момент движения, особенно в темное время суток или в условиях плохой видимости», - отметил заместитель командира отдельного батальона ДПС УМВД России по г. Пензе Сергей Крюков.

Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.

За неисполнение в установленный срок требования сотрудника полиции снять тонировку предусмотрено другое наказание: штраф от 2 000 до 4 000 рублей либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов.

