Общество

Водители нарушают ПДД из-за провала асфальта на проспекте Победы

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В среду, 31 августа, жительница Пензы Елена Б. обратила внимание губернатора на провал дорожного полотна на проспекте Победы, перед поворотом на Ульяновскую улицу. Свое сообщение она оставила на его странице во «ВКонтакте».

«Опять на этом месте образовались ямы 20 см. С ребенком-инвалидом катаемся каждый день на реабилитацию на Ульяновскую, 15. Эта яма на первой полосе, водители стараются поворачивать направо со второй полосы, а это нарушение ПДД. Поворот на Ульяновскую прямо перед пешеходным, тоже яма. Объезжать просто ужасно!!!» - возмутилась женщина.

Представитель администрации Пензы сообщил Елене, что в МУП «Пензавтодор» направили заявку для устранения провалов на обозначенных ею участках.

«Работы запланировано выполнить в срок до 14 сентября 2022 года», - говорится в ответе.

Провалы асфальта этим летом случаются в Пензе нередко. В августе быстро растущее отверстие образовалось на спуске с моста через Старую Суру напротив Тарханова, 1. Ямы появлялись в начале и конце улицы Урицкого, на Московской, Окружной, Свердлова, Куйбышева, на проспекте Строителей, пересечении улиц Долгова и Чехова.

В целом в 2022 году сотрудники администрации города выявили 191 место просадки дорожного покрытия.

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