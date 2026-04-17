Ученые обвинили соль в проблемах с памятью у мужчин

Соль может «съедать» память, особенно у мужчин, написала эндокринолог Зухра Павлова в своем канале в МАХ со ссылкой на свежее исследование ученых.

В нем приняли участие 1 208 человек в возрасте от 50 лет и старше. В течение 6 лет оценивалось, сколько соли они потребляют и как меняются их когнитивные функции.

Результаты получились такие: у мужчин с более высоким потреблением соли быстрее ухудшалась эпизодическая память - она помогает помнить, где припаркована машина, что было вчера и т. д. У женщин такой связи не выявили.

«Наиболее выраженное ухудшение наблюдалось у мужчин, которые потребляли около 3,3 г натрия в день и выше (это приблизительно 8+ г соли)», - уточнила Зухра Павлова.

По словам врача, до конца непонятно, как связаны соль и память, но гипотезы есть: воспаление в мозге, повреждение сосудов, ухудшение кровотока. Эти процессы могут ускорять когнитивные нарушения.

В день рекомендуется потреблять не более 1 чайной ложки соли (до 5 г). «Для понимания масштаба: это примерно как 3-4 куска пиццы или 2 бургера, купленных в обычном фастфуде», - пояснила врач.

