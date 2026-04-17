В Пензе на Радоницу и Красную горку ограничат стоянку на двух улицах

В Пензе внесут изменения в схему организации движения на Красную горку (19 апреля) и Радоницу (21 апреля), предупредили в городской администрации.
19-го ограничат стоянку автомобилей на улице Осенней, 19-го и 21-го - на дороге-дублере Окружной (на противоположной стороне от Ново-Западного кладбища).
Изменения будут действовать с 6:00 до 18:00.
Автомобилистам порекомендовали учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Ранее сообщалось, что в Пензе с 4 апреля запущен маршрут до Восточного кладбища. Автобус ходит по субботам и воскресеньям.