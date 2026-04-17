«Пензавтодор» показал цветы, которые высадят на клумбах

В ближайшее время, как только позволит погода, в Пензе вспашут городские клумбы и приступят к высадке цветов.

МБУ «Пензавтодор» показал подготовленные растения в теплицах.

«Радовать глаз будут кохия, цинерария, агератум, петуния, сальвия, тагетес (бархотка)», - перечислили в «Пензавтодоре».

Цветы высадят в скверах, у памятников, на транспортных развязках. В частности, предусмотрено обновление композиций в зеленой зоне на углу улиц Калинина и Свердлова, у памятника Первопоселенцу; на откосе на улице 8 Марта будет большая клумба в виде книги.

Всего планируется высадить 260 тысяч корней на 36 клумбах.