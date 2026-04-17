18 апреля в Пензенской области станет прохладнее

В субботу, 18 апреля, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юг-запада со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на субботу прогнозируется +3...+8 градусов, в большинстве районов области пройдет небольшой дождь.

Днем будет +10...+15. В ночь на воскресенье столбики уличных термометров опустятся до +2...+7, ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

В народном календаре 18 апреля - Федул Ветреник. На Руси говорили: «Пришел Федул - теплый ветер подул, окно отворил, избу без дров натопил».

