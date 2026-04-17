В регионе планируют разрешить льготникам ездить без документов

В Пензенской области гражданам, пользующимся льготным проездом в железнодорожном транспорте, хотят предоставить возможность подтверждать свой статус с помощью МАХ - цифрового ID (QR-кода).

Бумажные документы при этом не потребуются.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального Заксобра, которая состоится 24 апреля.

Речь идет о школьниках, студентах-очниках и лицах с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на пригородных поездах.

В случае принятия изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа, уточняется на сайте Заксобра.