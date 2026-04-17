В регионе устранят несправедливость по отношению к детям участников СВО

В Пензенской области намерены устранить несправедливость по отношению к детям участников СВО, достигшим совершеннолетия до 1 сентября года, в котором окончили школу. По объективным причинам они еще не успели поступить в колледж или вуз и остаются на иждивении родителей.

Молодые люди в этот период не являются ни школьниками, ни студентами и лишаются права на такую региональную меру поддержки, как компенсация расходов на проезд в общественном транспорте (1 080 рублей в месяц).

«Эта же категория детей участников специальной военной операции, несмотря на свое материально зависимое от родителя положение, не учитывается наравне с иными близкими родственниками при определении первоочередного права на получение единовременной материальной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего», - уточняется на официальном сайте регионального Заксобра.

В связи с этим на ближайшей сессии 24 апреля депутаты рассмотрят законопроект, которым предлагается расширить понятие «члены семей военнослужащих» для предоставления им мер поддержки и обеспечения равенства их прав.

По прогнозу на реализацию инициативы из областного бюджета потребуется выделить 212 тыс. рублей.