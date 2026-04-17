В Пензенской области еще 58 детей родились благодаря бесплатному ЭКО

За первый квартал 2026 года в Пензенской области по полису ОМС провели 136 процедур экстракорпорального оплодотворения, в том числе 21 криоконсервацию эмбрионов и 85 их размораживаний с последующим переносом в полость матки.

«На финансирование данных видов медицинской помощи было направлено около 13,1 млн рублей средств обязательного медицинского страхования», - уточнили в ТФОМС.

За те же 3 месяца благодаря применению ЭКО родились 58 детей, в том числе одна двойня.

ЭКО - метод лечения бесплодия, который доступен жительницам Пензенской области бесплатно по полису ОМС. Процедуру можно пройти как в местных медицинских организациях (ее делают в трех), так и в клиниках других регионов.

«Решение о проведении ЭКО, а также о переносе криоконсервированных эмбрионов принимается лечащим врачом с учетом медицинских показаний и противопоказаний, установленных действующим законодательством. Если беременность не наступила, пациентам может быть предложено повторное участие в программе», - сообщили в фонде.

Получить информацию о проведении ЭКО по полису ОМС можно по телефону 8-800-100-80-44 (звонок бесплатный).