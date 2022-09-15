На тротуаре в Пензе образовался провал с грязной жижей

15.09.2022 | 08:38

Жительница Пензы рассказала об очередном провале, образовавшемся на одной из городских улиц. Пост опубликовали в сообществе «Пенза|Регион 58» во «ВКонтакте» вечером в среду, 14 сентября.

«История с протечками воды (и пеной неизвестного происхождения) на Западной продолжается. В шестом часу вечера возвращалась домой. У пешеходного перехода на ул. Мира, на тротуаре (рядом с домом № 72, где инкассация, магазины «Слобода», «Красное&Белое») приключился провал. Достаточно глубокий такой провальчик, с образованием пустоты, заполненной всякой воднопенистой бякой, и провисом асфальта над всей этой «бездной», - рассказала женщина.

Она сделала несколько фотографий, запечатлев отверстие, зияющее в асфальте, и грязную жижу, пенящуюся внизу. Судя по кадрам, провал занимает около половины от ширины дорожки для пешеходов. Опасный участок огорожен.

В комментариях еще одна местная жительница рассказала, что провал был уже утром. «Пены было меньше. Запах канализации в районе инкассации тоже присутствовал».

За несколько дней до этого, 11 сентября, провал образовался на проезжей части на пересечении улиц Толстого и Луначарского. В ловушку попала грузовая «Газель», заднее колесо которой оказалось в дыре.

В конце августа дорожное полотно провалилось на проспекте Победы, до этого - на спуске с моста через Старую Суру напротив Тарханова, 1. Ямы появлялись в начале и конце улицы Урицкого, на Московской, Окружной, Свердлова, Куйбышева, на проспекте Строителей, пересечении улиц Долгова и Чехова.

По данным за 8 месяцев 2022 года, сотрудники администрации города выявили 191 место просадки дорожного покрытия.