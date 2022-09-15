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Глас народа

На тротуаре в Пензе образовался провал с грязной жижей

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Жительница Пензы рассказала об очередном провале, образовавшемся на одной из городских улиц. Пост опубликовали в сообществе «Пенза|Регион 58» во «ВКонтакте» вечером в среду, 14 сентября.

«История с протечками воды (и пеной неизвестного происхождения) на Западной продолжается. В шестом часу вечера возвращалась домой. У пешеходного перехода на ул. Мира, на тротуаре (рядом с домом № 72, где инкассация, магазины «Слобода», «Красное&Белое») приключился провал. Достаточно глубокий такой провальчик, с образованием пустоты, заполненной всякой воднопенистой бякой, и провисом асфальта над всей этой «бездной», - рассказала женщина.

Она сделала несколько фотографий, запечатлев отверстие, зияющее в асфальте, и грязную жижу, пенящуюся внизу. Судя по кадрам, провал занимает около половины от ширины дорожки для пешеходов. Опасный участок огорожен.

В комментариях еще одна местная жительница рассказала, что провал был уже утром. «Пены было меньше. Запах канализации в районе инкассации тоже присутствовал».

За несколько дней до этого, 11 сентября, провал образовался на проезжей части на пересечении улиц Толстого и Луначарского. В ловушку попала грузовая «Газель», заднее колесо которой оказалось в дыре.

В конце августа дорожное полотно провалилось на проспекте Победы, до этого - на спуске с моста через Старую Суру напротив Тарханова, 1. Ямы появлялись в начале и конце улицы Урицкого, на Московской, Окружной, Свердлова, Куйбышева, на проспекте Строителей, пересечении улиц Долгова и Чехова.

По данным за 8 месяцев 2022 года, сотрудники администрации города выявили 191 место просадки дорожного покрытия.

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Гость||

Лезет, лезет буртасское нутро наружу, пробивается сквозь асфальт.

Гость||

Для Пензы с нынешним мэром и губернатором это нормальное явление.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«История с протечками воды (и пеной неизвестного происхождения) на Западной продолжается. В шестом часу вечера возвращалась домой. У пешеходного перехода на ул. Мира, на тротуаре (рядом с домом № 72, где инкассация, магазины «Слобода», «Красное&Белое») приключился провал. Достаточно глубокий такой провальчик, с образованием пустоты, заполненной всякой воднопенистой бякой, и провисом асфальта над всей этой «бездной», - рассказала женщина.
Там Мотовилов рядом живёт.

Гость||

Шо, опять??

Гость||

В Пездне? Провал? С грязной Жижей?! Да вы чтоооооо!

Гость||

А Заречному до звёзды!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Провал в мозгах министерства образования.

Сегодня единственный день в году, когда понятые народом

чинки вынуждены читать здесь мнение о себе

и учиться работать.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(а):

> Провал в мозгах министерства образования.

> Сегодня единственный день в году, когда понятые народом

> чинки вынуждены читать здесь мнение о себе

> и учиться работать.

>

> Кстати, уже более 30 лет веду переписку с этим институтом

> (которого опередил на конкурсе в Женеве в 1996-м),

> министерством образования и администрацией

> аж самого Президента, требуя законной

> выдачи удостоверения инженера-

> исследователя успешному

> аспиранту.

> Эти российские умники постоянно отписываются

> смешными клоунскими приколами.

> Выбрали...

===============================

пензенским управленцам тоже глубоко

нахаркать на гражданские права

учёных региона

Гость||

Что эта власть может восстановить там, если она здесь все развалила?

Гость||

Пензавтодор свои обязанности не выполняет как следует.такна них еще озеленение и расчистку возложили.власти просто насмехаются над жителями.


Имя: Гость
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