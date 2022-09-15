Проблему со второй сменой в школе Бессоновки решат в 2024 году

15.09.2022 | 17:42

В 2023 году в Бессоновке начнется строительство школы на 550 мест. Проект уже готов.

Площадь нового учебного заведения составит около 13 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы просторные кабинеты, помещения для дополнительных занятий, хореографический и актовый залы.

Возможно также обустройство современной библиотеки с медиатекой, компьютерных классов, тренажерного и спортивного залов, музея, сообщил губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте »в четверг, 15 сентября.

На пришкольной территории разместят футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, хоккейную площадку, которая летом будет использоваться как две баскетбольные. Также планируется установка уличных тренажеров для школьников разных возрастов.

Помимо педагогов, с учениками будут заниматься психологи и логопеды, при необходимости школьникам будет оказываться медицинская помощь.

Нужда в новой школе - как в Бессоновке, так и в Ухтинке - назрела давно. В эти населенные пункты перебираются семьи с детьми, идет активная застройка, и образовательные учреждения переполнены - школьники учатся в две смены.

О том, что в Бессоновке появится новая школа, стало известно в феврале. Был заключен договор с проектной организацией. По плану, строительство должно завершиться в 2024 году.