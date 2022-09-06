В Кузнецке планируют переделать один из памятников

06.09.2022 | 09:40

Вопрос о плохом состоянии памятника участникам локальных войн поднял глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 5 сентября.

По словам мэра, сооружение крошится, будто оно из песка.

«Памятник требует переделки. Переделывать его будем в следующем году. Нужно найти временное решение, чтобы он перезимовал до весны, когда мы спроектируем и все остальное сделаем», - пояснил глава администрации Кузнецка.

Сергей Златогорский поручил на этой неделе собраться у памятника, осмотреть его и принять решение о консервации.