Общество

В сквере Дружбы устроили концерт в честь Дня флага

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Занимать места согласно купленным билетам на этом концерте не пришлось - зрителем мог стать любой желающий. Кто-то подтягивался к импровизированной сцене из соседних домов, другие, просто проходя мимо, остановились послушать отечественные хиты в живом исполнении.

В честь Дня флага в сквере Дружбы участники различных коллективов города, а также солисты Дома народного творчества дали концерт.

Подобные мероприятия стараются проводить на все крупные праздники, поэтому местные жители ждут представлений.

«Приходят с удовольствием, с детьми гуляют. Репертуар патриотический - о флаге, о России, об истории нашей страны», - рассказала художественный руководитель Дома народного творчества Гульфия Баткаева.

Пока взрослые наслаждались творчеством музыкантов, дети пробовали силы в декорировании гипсовых игрушек. Ученики школы № 77 сделали фигурки, все желающие могли их раскрасить.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Ты смотри сколько желающих пришло на праздник в честь флага?

Гость||

В такое время, когда они танцульки устраивают, нормальные люди все на работе находятся. Зато для местных алкашей развлекуха и повод вмазать.

Гость||

А под каким флагом сражались на фронтах Великой Отечественной их деды и прадеды?

Гость||

Экспорт пшеницы из РФ в июле — августе 2022 года оценили в 5,9 млн тонн, что является минимальным показателем с 2017-2018 сельхозгода. Об этом сообщили в компании «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков.

Отмечается, что это на 27% ниже в годовом исчислении и является самым низким объемом с 2017-2018 сельхозгода.

В компании сообщили, что цены на российскую пшеницу остаются слишком высокими по сравнению с другими поставщиками, в первую очередь из Евросоюза.

Гость||

Старые да малые, только им лапша и сгодиться на уши

Гость||

В Италии лишены госнаград 10 россиян, среди которых как предприниматели, так и чиновники и управленцы. Как передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA, решение содержится в трех декретах, подписанных президентом Серджо Маттареллой по предложению, внесенному МИД.

Сообщается, что наград лишены заместители министра иностранных дел Александр Грушко и Евгений Иванов, зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, председатель правления и гендир «Газпром нефти» Александр Дюков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, а также предприниматель Андрей Мельниченко, у которого в Италии заморожено имущество — яхта стоимостью более полумиллиарда евро.

Ранее в Италии уже лишили наград премьера-министра РФ Михаила Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Все они были удостоены в свое время разных степеней ордена Звезды Италии, который присуждается в том числе иностранцам за заслуги в развитии сотрудничества между Италией и другими странами.

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