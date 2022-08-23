В сквере Дружбы устроили концерт в честь Дня флага

Занимать места согласно купленным билетам на этом концерте не пришлось - зрителем мог стать любой желающий. Кто-то подтягивался к импровизированной сцене из соседних домов, другие, просто проходя мимо, остановились послушать отечественные хиты в живом исполнении.
В честь Дня флага в сквере Дружбы участники различных коллективов города, а также солисты Дома народного творчества дали концерт.
Подобные мероприятия стараются проводить на все крупные праздники, поэтому местные жители ждут представлений.
«Приходят с удовольствием, с детьми гуляют. Репертуар патриотический - о флаге, о России, об истории нашей страны», - рассказала художественный руководитель Дома народного творчества Гульфия Баткаева.
Пока взрослые наслаждались творчеством музыкантов, дети пробовали силы в декорировании гипсовых игрушек. Ученики школы № 77 сделали фигурки, все желающие могли их раскрасить.
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Ты смотри сколько желающих пришло на праздник в честь флага?