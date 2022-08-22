Пензенцам рассказали, почему ЖК «8 Марта» - это удобно

22.08.2022 | 15:45

ЖК «8 Марта» от «Термодома» не просто красивое место для жизни. Здесь продуманы до мелочей детали комфорта, чтобы жителям не приходилось тратить время на решение различных бытовых вопросов.

Больше не нужно втискиваться между машинами соседей, искать свободное место в других дворах. На территории жилого комплекса разместится два этажа подземного паркинга. Попасть туда можно будет даже в тапочках - лифт довезет от нужного жилого этажа.

В паркинге появятся шлагбаум, охрана и камеры наблюдения. Рядом - кладовые, чтобы было удобно, например, привезти от родственников домашние заготовки, припарковаться и отнести банки в кладовую.

А еще в третьем корпусе предусмотрено целых два этажа коммерческих помещений: кафе, магазины, офисы - все в одном месте.

Чтобы узнать больше о проекте, выбрать квартиру, парковочное место и кладовую, можно позвонить по номеру 8 (8412)23-55-55.

Застройщик ЖК «8 Марта» - ООО «СЗ «Термодом». Проектные декларации - на наш.дом.рф.