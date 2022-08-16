В Пензенской области с начала года арестовали 117 водителей

16.08.2022 | 20:27

Более 6 000 протоколов за несвоевременную оплату штрафов составили сотрудники ГИБДД на жителей Пензенской области с начала 2022 года. К 117 лицам было применено наказание в виде административного ареста.

В Госавтоинспекции напомнили, что вся информация размещается на официальном сайте управления либо на портале государственных услуг.

«Срок добровольной оплаты административного штрафа по линии безопасности дорожного движения составляет 60 суток с момента вступления в законную силу постановления о назначении штрафа.

Кроме того, в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении действует 50%-я скидка», - сообщила начальник отделения УГИБДД УМВД России по области Юлия Кибиткина.