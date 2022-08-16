Общество

В Пензенской области с начала года арестовали 117 водителей

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Более 6 000 протоколов за несвоевременную оплату штрафов составили сотрудники ГИБДД на жителей Пензенской области с начала 2022 года. К 117 лицам было применено наказание в виде административного ареста.

В Госавтоинспекции напомнили, что вся информация размещается на официальном сайте управления либо на портале государственных услуг.

«Срок добровольной оплаты административного штрафа по линии безопасности дорожного движения составляет 60 суток с момента вступления в законную силу постановления о назначении штрафа.

Кроме того, в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении действует 50%-я скидка», - сообщила начальник отделения УГИБДД УМВД России по области Юлия Кибиткина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

БОЛЬШЕ ШТРАФОВ И НАКАЗАНИЙ !!!

Гость||

Нарушил-ПЛАТИ!Развелось водятлов наглых.

Гость||

Разве такие будут добровольно платить. Раньше у них отговорки были, что это его, такого хорошего, несправедливо наказали ДПС-ники такие-сякие. Теперь инспекторов нету, и значит,камеры видеофиксации тоже плохие. Одним словом,все плохие, одни они только хорошие, невинно пострадавшие

Гость||

а как с доведением до водителей особенно тех штрафов что пишутся с камер?

Гость||

Про доведения до сведений водителей: если вы пишете комментарии на пензаинформе, то вполне себе способны посмотреть штрафы на госуслугах и на сайте ГИБДД. Там все просто делается. Нужно только номер птс-ки указать. Сообщения о штрафах будут автоматически приходить. Ну, кто хочет, тот озаботиться. А кто не хочет 50 процентов оплачивать, так и будет сначала отговорки искать, а потом плакаться, как всеми брошенный и несправедливо наказанный

Имя: Гость
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