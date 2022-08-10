«МегаФон» в 2,5 раза увеличил скорость передачи данных в Telegram

10.08.2022 | 15:44

«МегаФон» расширил пропускную способность прямых каналов связи в Telegram, увеличив скорость с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек. Это позволит всем абонентам еще быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также совершать звонки в более высоком качестве.

Telegram - самый популярный мессенджер в сети «МегаФона». На него уже приходится 65% от всего объема мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за 7 месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в 3 раза.

В Пензенской области доля Telegram в сравнении с WhatsApp и Viber достигла 77%. Рост трафика соответствует общероссийским трендам: жители региона увеличили объем передачи данных в мессенджере почти в 3 раза. Самый резкий скачок трафика был зафиксирован в апреле.

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам в Пензенской области и других регионах страны лучшую скорость в сервисе, «МегаФон» расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент «МегаФона», поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества», - объяснил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.