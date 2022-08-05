В Пензе водители из-за эвакуатора попали в западню на улице Славы

05.08.2022 | 09:35

В четверг, 4 августа, пензенские водители попали в западню на улице Славы. О неприятной ситуации пользователь Константин Петров рассказал в группе «ЗП - Злой Пензенец» во «ВКонтакте».

«В 15:50 перекрыли улицу Славы (почти в самом конце), парализовав движение примерно на 30 минут», - пояснил автомобилист.

На улице с односторонним движением работал эвакуатор, забиравший на штрафстоянку автомобиль, который припарковали в нарушение правил дорожного движения.

Преграда оказалась непреодолимой.

«Сотрудник должен был в начале улицы организовать объезд, чтобы люди не поворачивали в западню и заранее корректировали свой маршрут», - высказался Константин.

Мужчина уточнил, что в ловушку попали несколько десятков водителей.