Общество

В Пензе водители из-за эвакуатора попали в западню на улице Славы

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В четверг, 4 августа, пензенские водители попали в западню на улице Славы. О неприятной ситуации пользователь Константин Петров рассказал в группе «ЗП - Злой Пензенец» во «ВКонтакте».

«В 15:50 перекрыли улицу Славы (почти в самом конце), парализовав движение примерно на 30 минут», - пояснил автомобилист.

На улице с односторонним движением работал эвакуатор, забиравший на штрафстоянку автомобиль, который припарковали в нарушение правил дорожного движения.

Преграда оказалась непреодолимой.

«Сотрудник должен был в начале улицы организовать объезд, чтобы люди не поворачивали в западню и заранее корректировали свой маршрут», - высказался Константин.

Мужчина уточнил, что в ловушку попали несколько десятков водителей.

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Источник — vk.com/zloj58
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Гость||

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Гость||

Припаркованный автомобиль не мешал движению, пусть и был припаркован неправильно. Завладение имуществом с целью выкупа это так называется, а с присутствием чиновника коррупцией. Пишите правильно. За ту вакханалию направить сотрудника ДПС в отдел кадров.

Гость||

им по хрену,что вам плохо.....

Гость||

Ну что же, смотрю тут собрались побратимы этого водятла. Ну вот вам наглядно, что происходит, когда паркуешь корыто в неположенном месте.

Имя: Гость
Комментарий:

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