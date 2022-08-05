Общество

В Дальнем Арбекове начали строить дорогу на улице Бутузова

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В Пензе началось строительство дороги на улице Бутузова в Дальнем Арбекове. Ее протяженность превысит 1 километр.

Подрядчик, с которым заключили муниципальный контракт, сейчас подготавливает земляное полотно дороги, эти работы выполнены на 80%.

Проект также предусматривает обустройство ливневой канализации.

«Помимо этого объекта в микрорайоне реализуются сразу несколько проектов. Это расширение проспекта Строителей до шести полос. Также строится развязка на 624–м километре трассы М5, которая позволит соединить проспект Строителей с федеральной трассой. Тем самым будет обеспечен прямой выезд в сторону города, минуя улицу 65-летия Победы.

Надеемся, что все эти мероприятия разгрузят автомагистрали в Арбекове», - процитировала пресс-служба мэрии и. о. начальника Управления капитального строительства г. Пензы Вадима Астафьева.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Дальнем Арбекове.
АрбековО?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это расширение проспекта Строителей до шести полос.
Жители заметили, по всей округе ветром разнесло песок, спасибо администрации Пензы, как обычно не могут организовать нормальное проведение работ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Дальнем Арбекове начали строить дорогу на улице Бутузова
"В Дальнем Арбеково начали строить дорогу на улице Бутузова

penzainform.ru писал(a):

В Пензе началось строительство дороги на улице Бутузова в Дальнем Арбекове
"В Пензе началось строительство дороги на улице Бутузова в Дальнем Арбеково"

Имя: Гость
Комментарий:

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