В Дальнем Арбекове начали строить дорогу на улице Бутузова

05.08.2022 | 17:49

В Пензе началось строительство дороги на улице Бутузова в Дальнем Арбекове. Ее протяженность превысит 1 километр.

Подрядчик, с которым заключили муниципальный контракт, сейчас подготавливает земляное полотно дороги, эти работы выполнены на 80%.

Проект также предусматривает обустройство ливневой канализации.

«Помимо этого объекта в микрорайоне реализуются сразу несколько проектов. Это расширение проспекта Строителей до шести полос. Также строится развязка на 624–м километре трассы М5, которая позволит соединить проспект Строителей с федеральной трассой. Тем самым будет обеспечен прямой выезд в сторону города, минуя улицу 65-летия Победы.

Надеемся, что все эти мероприятия разгрузят автомагистрали в Арбекове», - процитировала пресс-служба мэрии и. о. начальника Управления капитального строительства г. Пензы Вадима Астафьева.