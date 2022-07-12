«Караван» и «Скидкино»: В регионе добились самых низких цен на сахар в ПФО

12.07.2022 | 12:54

В Пензенской области самые низкие цены на сахар среди регионов Приволжского федерального округа. Эти данные были озвучены в ходе круглого стола региональной общественной палаты по теме «Контроль за ценообразованием на потребительском рынке».

Главным драйвером процессов выступил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его инициативе был принят ряд мер по стабилизации цен на товары, на которые возник ажиотажный спрос.

О том, как удалось закрыть потребности населения, сохраняя приемлемые цены, рассказала директор пензенской сети магазинов «Караван» и «Скидкино» Елена Учайкина.

«Это большая совместная работа бизнеса, власти и гражданского общества. Торговым сетям удалось обеспечить повышенный спрос населения в сахаре, крупах, продуктах длительного хранения благодаря взаимодействию с органами исполнительной власти на местном и федеральном уровне, общественными организациями, которые вели мониторинг ситуации. Примечательно, что дефицита товара ни в Пензенской области, ни в стране не было. Запасы продовольствия способны закрыть любые, даже возросшие потребности», - пояснила она.

«Караван» и «Скидкино» стали участниками соглашения об ответственной торговле, инициированного Правительством РФ. Региональная сеть добровольно приняла на себя обязательство по снижению торговых наценок на социально значимые товары.

«Мы осознаем социальную ответственность бизнеса и действуем в интересах населения», - подчеркнула Елена Учайкина.

Известно, что итоговые решения по параметрам добровольных ценовых ограничений действовали с 1 марта 2022 года. К практике сдерживания стоимости товаров в России прибегали с 2020 года, когда началась пандемия. «Караван» и «Скидкино» стали участниками всех таких соглашений.

Руководитель общественной организации «Союз независимых сетей России» Иван Бабухадзе отметил, что в Пензенской области сложилась благоприятная ситуация в сфере ретейла: сильные региональные сети работают наряду с федеральными, что способствует комфортному для населения режиму ценообразования.

Он указал, что для достижения желаемого результата - сдерживания роста цен для конечного потребителя - были приняты меры по всей продовольственной цепочке, начиная от поддержки производителей, заканчивая логистикой процессов.

«Так, для поддержки производителей хлеба и молока в нынешнем году ввели дополнительные субсидии», - пояснил Иван Бабухадзе.

В областном правительстве сообщили о снижении количества обращений, поступающих от граждан на горячие линии УФАС, Роспотребнадзора и Союза потребителей, что является еще одним маркером стабилизации ситуации с ценами в регионе.