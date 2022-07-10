В Пензе водителя и кондуктора пригрозили наказать за грубость

10.07.2022 | 10:00

В Пензе водителя и кондуктора общественного транспорта пообещали привлечь к ответственности за грубое отношение к пассажирам.

Жалобы на поведение работников компании-перевозчика поступили в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Один из читателей рассказал о водителе троллейбуса № 1479.

«Троллейбусы некоторые работают без кондуктора, хамства от некоторых водителей за глаза хватает. К примеру, троллейбус под номером 1479, там один водитель постоянный. Пререкается с пассажирами, хамит, дерзит, своей вечно недовольной физиономией вызывает отвращение. Почему не убирают такие кадры, или баранку некому крутить?» - задал вопрос пензенец.

Горожанка сообщила редакции о «грубом и хамском отношении» кондуктора, работавшего на маршруте № 54 (номерной знак 519).

«Мелочь не принимает, с крупной купюры сдачи нет, не набрала за день, по ее словам. Ехала в онкодиспансер, так и не доехала, пришлось сойти раньше. Хамство и бесчеловечность в этом кондукторе присутствуют на все 100%», - написала женщина.

Жалобы пензенцев редакция направила в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Там ответили, что по указанным в обращении фактам провели служебное расследование.

Невежливого водителя троллейбуса вызвали на комиссию, с ним провели инструктаж о культуре общения с пассажирами при работе на линии.

«Для привлечения водителя к административной ответственности по факту оскорбления пассажир вправе написать заявление в прокуратуру области», - добавили в организации.

Кондуктор также побывала на комиссии и выслушала инструктаж о культуре общения с пассажирами.

Обоих работников предупредили: при повторных жалобах дело может дойти и до увольнения.