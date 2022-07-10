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Общество

В Пензе водителя и кондуктора пригрозили наказать за грубость

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В Пензе водителя и кондуктора общественного транспорта пообещали привлечь к ответственности за грубое отношение к пассажирам.

Жалобы на поведение работников компании-перевозчика поступили в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Один из читателей рассказал о водителе троллейбуса № 1479.

«Троллейбусы некоторые работают без кондуктора, хамства от некоторых водителей за глаза хватает. К примеру, троллейбус под номером 1479, там один водитель постоянный. Пререкается с пассажирами, хамит, дерзит, своей вечно недовольной физиономией вызывает отвращение. Почему не убирают такие кадры, или баранку некому крутить?» - задал вопрос пензенец.

Горожанка сообщила редакции о «грубом и хамском отношении» кондуктора, работавшего на маршруте № 54 (номерной знак 519).

«Мелочь не принимает, с крупной купюры сдачи нет, не набрала за день, по ее словам. Ехала в онкодиспансер, так и не доехала, пришлось сойти раньше. Хамство и бесчеловечность в этом кондукторе присутствуют на все 100%», - написала женщина.

Жалобы пензенцев редакция направила в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Там ответили, что по указанным в обращении фактам провели служебное расследование.

Невежливого водителя троллейбуса вызвали на комиссию, с ним провели инструктаж о культуре общения с пассажирами при работе на линии.

«Для привлечения водителя к административной ответственности по факту оскорбления пассажир вправе написать заявление в прокуратуру области», - добавили в организации.

Кондуктор также побывала на комиссии и выслушала инструктаж о культуре общения с пассажирами.

Обоих работников предупредили: при повторных жалобах дело может дойти и до увольнения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Когда накажут водил маршруток?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Невежливого водителя троллейбуса вызвали на комиссию, с ним провели инструктаж о культуре общения с пассажирами при работе на линии.
Когда водителей маршруток вызовут на площадь Ленина и публично высекут розгами? Да так чтобы они сидеть не могли.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Горожанка сообщила редакции о «грубом и хамском отношении» кондуктора, работавшего на маршруте № 54 (номерной знак 519).

«Мелочь не принимает, с крупной купюры сдачи нет,

Похоже, хитрожопая чересчур, горожанка -то

Гость||

Пригрозили!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Есть очень наглые хамло на маршрутке 5. Причина неизвестна. Хамят на уровне волочения по асфальту, причинения увечий и невозвращения сдачи, без всяких видимых мотивов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Горожанка сообщила редакции о «грубом и хамском отношении» кондуктора, работавшего на маршруте № 54 (номерной знак 519).

«Мелочь не принимает, с крупной купюры сдачи нет, не набрала за день, по ее словам. Ехала в онкодиспансер, так и не доехала, пришлось сойти раньше. Хамство и бесчеловечность в этом кондукторе присутствуют на все 100%», - написала женщина.

Во-первых, отказ принять мелочь неправомерен. Необходимо в такой ситуации зафиксировать правонарушение на видео своим смартфоном и записать точный номер транспортного средства, время и дату. Затем направить письменное обращение в прокуратуру и ЦБ РФ с приложением всей информации.

Во-вторых, в автобусе № 54 поддерживается безналичная оплата с помощью пензенской транспортной карты.

В-третьих, автобус № 54 это дублёр троллейбуса № 7. Пользуйтесь троллейбусом № 7. Там поддерживается оплата не только с помощью пензенской транспортной карты, но и бесконтактная оплата пластиковой картой Мир любого банка и через мобильное приложение Mir Pay по NFC.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Есть очень наглые хамло на маршрутке 5. Причина неизвестна. Хамят на уровне волочения по асфальту, причинения увечий и невозвращения сдачи, без всяких видимых мотивов.
Напиши время, дату и госномер маршрутки в которой произошло это.

Гость||

Гость писал(a):

Похоже, хитрожопая чересчур, горожанка -то
Похоже ты дурачок.

Имя: Гость
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