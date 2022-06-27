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Общество

«Отпетые мошенники» поздравят Город Спутник с днем рождения

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Город Спутник отмечает 15-й день рождения. В этом году холдинг «Термодом» готовит приуроченный к этому многодневный праздник.

Яркие события возвращаются в привычный календарь. В первый год после отмены всех ограничений жителей Спутника снова порадуют фестивалями, гремевшими на весь регион до пандемии.

Фестиваль фейерверков, фестиваль комедии, фаер-шоу, концерты и другие мероприятия - все это будет проходить еще и в рамках празднования 15-летия Спутника.

А 23 июля на сцену фонтанной площади выйдет группа «Отпетые мошенники». Артисты уже записали видеообращение к поклонникам.

«Выступаем для вас на фонтанной площади! Городу Спутнику 15 лет. Отпразднуем вместе, споем, повеселимся вместе с «Отпетыми мошенниками»! Увидимся 23 июля», - сообщили музыканты.

Быть в курсе главных событий этого лета можно, подписавшись на аккаунты Города Спутника в социальных сетях или обновляя афишу на сайте penza-sputnik.ru.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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