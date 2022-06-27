«Отпетые мошенники» поздравят Город Спутник с днем рождения

27.06.2022 | 17:22

Город Спутник отмечает 15-й день рождения. В этом году холдинг «Термодом» готовит приуроченный к этому многодневный праздник.

Яркие события возвращаются в привычный календарь. В первый год после отмены всех ограничений жителей Спутника снова порадуют фестивалями, гремевшими на весь регион до пандемии.

Фестиваль фейерверков, фестиваль комедии, фаер-шоу, концерты и другие мероприятия - все это будет проходить еще и в рамках празднования 15-летия Спутника.

А 23 июля на сцену фонтанной площади выйдет группа «Отпетые мошенники». Артисты уже записали видеообращение к поклонникам.

«Выступаем для вас на фонтанной площади! Городу Спутнику 15 лет. Отпразднуем вместе, споем, повеселимся вместе с «Отпетыми мошенниками»! Увидимся 23 июля», - сообщили музыканты.

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