«МегаФон» поможет развитию IT-сферы в Узбекистане

25.04.2022 | 16:08

Компания «МегаФон» и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Документ подразумевает запуск программы развития и трудоустройства IТ-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям в сфере разработки и программирования. По окончании обучения участники проекта в зависимости от квалификации смогут стажироваться или же сразу работать над реальными проектами в команде «МегаФона».

«У «МегаФона» обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране, Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Ucell. Мы видим огромный потенциал страны как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии, и мы готовы вносить свой вклад в развитие, делиться экспертизой и задействовать собственные ресурсы для подготовки профильных специалистов высокого класса», - прокомментировал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Согласно данным обзора рынка труда за 2021 год, который провели специалисты HeadHunter Узбекистана, на данный момент IT-сфера находится на втором месте среди самых востребованных у работодателей страны. Заработная плата IT-специалистов традиционно располагается на верхних строчках рейтинга как по своему уровню, так и по динамике роста.

«Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек. Мы рассчитываем, что сотрудничество с «МегаФоном» придаст импульс вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ», - поделился первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Олег Пекось.