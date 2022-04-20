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Общество

В Пензе на центральных магистралях вывесят флаги к 9 Мая

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До 30 апреля в Пензе, городе трудовой доблести, должны завершить оформление парков, площадей и скверов. В некоторых уже появляется атрибутика, связанная с 9 Мая. В этом году страна будет отмечать 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, и на подготовку к празднику брошены все силы. Разработана концепция по информационному оформлению городских пространств.

«Что касается звезд, которые устанавливаются на разделительных полосах, на разворотных кольцах, парковые пространства оформляются, скверы, их более ста», - сообщил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадим Муравлев.

Малые архитектурные формы, объемные конструкции, баннеры - все это будет напоминать пензенцам о великом подвиге предков.

«Чувствуется уже, украшения везде у памятника, и дети интересуются. Ходим, смотрим танки, пытаемся рассказать, объяснить, что такое 9 Мая», - отметила прохожая.

«Мы вспоминаем, как наш папа воевал», - пояснил мужчина.

У памятника героям блокадного Ленинграда кипела работа. Педагогический коллектив детской школы искусств «Весна» своим примером демонстрировал трепетное и бережное отношение к истории страны. Мыли постамент, поправляли памятные венки.

На этой неделе и на пятидесяти рекламных конструкциях появятся баннеры. Оформят и другие городские объекты.

«Основные тематики - «Бессмертный полк», «А мы из Пензы». Информационные поздравительные баннеры будут как раз встречать горожан на остановочных павильонах», - пояснил Вадим Муравлев.

А на центральных магистралях вывесят флаги.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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