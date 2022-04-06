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Общество

Перенесшая коронавирус жительница Донецка родила ребенка в Пензе

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23-летняя жительница Донецка по имени Кристина родила в Пензе ребенка, который стал четвертым в ее семье. 6 апреля женщину вместе с дочкой Вероникой выписали из перинатального центра.

«По приезде у беременной и всей ее семьи диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Поскольку последствия коронавируса на поздних сроках беременности бывают непредсказуемы, лечение осуществлялось под непрерывным наблюдением в стационарных условиях», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Вылечившись, Кристина родила здоровую девочку ростом 53 см и весом почти 3,5 килограмма.

Женщина прибыла в Пензенскую область в конце февраля с первым поездом, доставившим беженцев с Донбасса.

«Ее муж остался защищать Родину, но с новорожденной дочерью он уже успел познакомиться по видеосвязи», - уточнили в пресс-службе.

1 апреля из перинатального центра выписали другую жительницу Донецка. Она также родила дочку (третьего ребенка).

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Здоровья маме и малышу!

Гость||

под обстрелами делают детишек и бомбежки не почем. А это на фото папа?

Гость||

Гость писал(a):

. А это на фото папа?
«Ее муж остался защищать Родину, но с новорожденной дочерью он уже успел познакомиться по видеосвязи», - уточнили в пресс-службе.

Имя: Гость
Комментарий:

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