Перенесшая коронавирус жительница Донецка родила ребенка в Пензе

06.04.2022 | 17:58

23-летняя жительница Донецка по имени Кристина родила в Пензе ребенка, который стал четвертым в ее семье. 6 апреля женщину вместе с дочкой Вероникой выписали из перинатального центра.

«По приезде у беременной и всей ее семьи диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Поскольку последствия коронавируса на поздних сроках беременности бывают непредсказуемы, лечение осуществлялось под непрерывным наблюдением в стационарных условиях», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Вылечившись, Кристина родила здоровую девочку ростом 53 см и весом почти 3,5 килограмма.

Женщина прибыла в Пензенскую область в конце февраля с первым поездом, доставившим беженцев с Донбасса.

«Ее муж остался защищать Родину, но с новорожденной дочерью он уже успел познакомиться по видеосвязи», - уточнили в пресс-службе.

1 апреля из перинатального центра выписали другую жительницу Донецка. Она также родила дочку (третьего ребенка).