Беременные пензячки получат письма от патриарха Кирилла

02.12.2024 | 16:08

В скором времени беременным пензячкам в рамках проекта «Здравствуй, мама» будут выдавать в женских консультациях письмо в поддержку рождения ребенка, написанное Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Пензенская область вошла в число 16 регионов, где должно появиться такое нововведение.

В послании патриарх благословляет женщину и ее дитя и ободряет ее.

Первыми такие письма уже получили женщины в одной из московских больниц. Затем их начнут вручать в Ставропольском крае, Республике Коми и Владимирской области.

Среди других регионов - участников проекта Камчатский и Забайкальский края, Мордовия, Удмуртия, Архангельская, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская, Новгородская, Пензенская области и др., перечисляет РБК.