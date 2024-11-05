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Общество

В сердобской больнице выросло число рожденных детей

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За 10 месяцев 2024 года в акушерском отделении Сердобской центральной районной больницы им. А. И. Настина родилось 149 детей.

На свет появились 77 мальчиков и 72 девочки, уточнили в областном минздраве. В 40 семьях при этом родились первенцы.

«Для нас это уже прорыв. Детей на 16% больше, чем в прошлом году», - подчеркнул главный врач больницы Андрей Малахов.

Сердобская больница является межрайонным центром, куда приезжают рожать женщины из разных населенных пунктов Пензенской области. Здесь созданы необходимые условия для безопасных и комфортных родов за счет наличия современной медицинской инфраструктуры и квалифицированных специалистов.

«Пензенская область вошла в число нескольких субъектов Российской Федерации, где реализуется пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. Основные мероприятия реализуются в том числе в Сердобском районе», - напомнили в областном минздраве.

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Источник — фото pxhere.com
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