В сердобской больнице выросло число рожденных детей

05.11.2024 | 11:35

За 10 месяцев 2024 года в акушерском отделении Сердобской центральной районной больницы им. А. И. Настина родилось 149 детей.

На свет появились 77 мальчиков и 72 девочки, уточнили в областном минздраве. В 40 семьях при этом родились первенцы.

«Для нас это уже прорыв. Детей на 16% больше, чем в прошлом году», - подчеркнул главный врач больницы Андрей Малахов.

Сердобская больница является межрайонным центром, куда приезжают рожать женщины из разных населенных пунктов Пензенской области. Здесь созданы необходимые условия для безопасных и комфортных родов за счет наличия современной медицинской инфраструктуры и квалифицированных специалистов.

«Пензенская область вошла в число нескольких субъектов Российской Федерации, где реализуется пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. Основные мероприятия реализуются в том числе в Сердобском районе», - напомнили в областном минздраве.