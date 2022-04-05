Призывникам из Кузнецка выдадут номер телефона Златогорского

05.04.2022 | 10:19

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский поручил выдать молодым людям, которых призывают на службу в армию, его личный номер телефона. Соответствующее заявление было сделано на оперативном совещании в понедельник, 4 апреля.

«У нас на этой неделе призывная комиссия. Нужно сделать вместе с военкоматом по размеру военного билета вкладочку, где четко и однозначно написаны все телефоны, включая мой сотовый. Каждый призывник из города должен эту вкладочку получить и носить в военном билете», - разъяснил Златогорский.

По его словам, министр обороны определил порядок прохождения службы призывниками этого года.

«Призыв основной, поставка в войска сдвигается на вторую половину мая. Все служат без привлечения на какие-либо горячие точки. Об этом всем на призывной комиссии будет рассказано. Но у бойцов должна быть обратная связь, в том числе со мной. А у меня должен быть список всех бойцов с телефонами. Буду периодически контролировать, как у них дела», - добавил мэр.

Этой весной в армию отправятся 72 молодых жителя Кузнецка.

«Священный долг защищать свою Родину никто не отменял и не отменит», - резюмировал глава кузнецкой администрации.