Ольга Чистякова организовала для детей Донбасса поход в океанариум

02.04.2022 | 12:10

Ребята, приехавшие в Пензу из Донбасса в первую волну эвакуации, уже вполне освоились и привыкли к мирной жизни. На экскурсию в океанариум их привела учительница школы села Алферьевка, в которой они продолжают обучение. По ее словам, дети ничем не отличаются от остальных и хорошо занимаются.

«Школьные каникулы - самое время отдохнуть и немного расширить кругозор. Сегодня мы пригласили в знаменитый пензенский океанариум 21 ребенка. Вскоре приведем и других детей», - сообщила депутат Заксобрания, руководитель местного отделения «Союза женщин России» Ольга Чистякова.

Ребята внимательно слушали рассказ экскурсовода о морских животных, снимали фото и видео.

«Восторг! Никогда в жизни не видела живого крокодила!» - призналась юная участница экскурсии Евгения.

«Мой сын Арсений вырос в эвакуации. Мы вынуждены были уехать из Горловки в 2014 году. Затем вернулись и вот теперь снова покинули дом. Искренне верю, что Россия восстановит справедливость, как это уже было не раз в мировой истории, и мы сможем вновь жить мирной жизнью на своей малой родине», - рассказала многодетная мама Светлана.