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Спорт

В Пензе определились с датой полумарафона «Весенняя гроза»

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В Пензе названа дата проведения межрегионального полумарафона «Весенняя гроза» (0+), который состоится при поддержке областного минспорта. 26 апреля любители бега вновь соберутся на Олимпийской аллее, чтобы испытать свои силы.

С каждым годом география участников расширяется: представлены, помимо Приволжского федерального округа, Москва, Липецк, Воронеж и другие города России.

В Пензе определились с датой полумарафона «Весенняя гроза»

«Весенняя гроза» - это не просто спортивное соревнование, это праздник здорового образа жизни. Мы приглашаем всех желающих пробежать свою дистанцию, будь то символические 200 метров или полноценный полумарафон. Главное - сделать шаг навстречу здоровью, активности и долголетию. Уверен, что каждый участник получит заряд бодрости и позитива, а «Весенняя гроза» станет для многих стимулом к дальнейшим спортивным достижениям», - подчеркнул председатель попечительского совета Федерации триатлона Пензенской области Дмитрий Лаврентьев.

Организаторы обнародовали расписание «Весенней грозы»:

- 8:00 - открытие стартово-финишного городка, регистрация участников, выдача чипов и стартовых номеров;

- 9:00 - торжественная церемония открытия;

- 9:15 - инклюзивный старт для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- 9:30 - 1-й забег STARKIDS – 200 м (дети 0-6 лет с родителями, до 8 лет с родителями);

- 9:45 - 2-й забег STARKIDS – 1 000 м (дети 7-12 и 8-14 лет).

Далее состоится старт основных забегов:

- 10:00 – 21,1 км;

- 10:02 – 5 км;

- 10:10 – 10 км.

На 12:00 запланировано награждение победителей и призеров всех возрастных групп.

Регистрация на полумарафон уже открыта. Все собранные средства традиционно пойдут на поддержку особенных детей - подопечных фонда «Караван добрых дел».

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