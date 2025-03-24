«Караван» приглашает пензенцев попробовать блюда постного меню

24.03.2025 | 10:47

Сеть магазинов «Караван» позаботилась о пензенцах, которые соблюдают Великий пост, и расширила ассортимент готовых блюд подходящими для них вариантами.

Современный ритм жизни часто не оставляет времени на приготовление чего-то сложного,

поэтому «Караван» предлагает готовые решения для вкусного и разнообразного питания в этот период.

«В пост важно не только соблюдать ограничения, но и находить время на приготовление разрешенной пищи. Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальное постное меню», - пояснила шеф-повар сети Екатерина Проворнова.

Пензенцы могут купить, например, два варианта овощных котлет - на основе моркови и капусты. Они готовятся с аппетитной овощной поджаркой и чесноком, панируются и приобретают румяную корочку в пароконвектомате.

Также в меню:

- картофель с маринованными опятами: отварной картофель подрумянивается, а затем подается с маринованными опятами, луком и зеленью;

- постный плов с шампиньонами: сытное и ароматное блюдо, которое быстро утолит голод и разнообразит стол;

- классические и оригинальные салаты: выбор огромен, от винегрета до вегетарианского поке - салата с восточными нотками;

- постные пирожки с вишней, повидлом, картошкой и грибами.

Кроме того, ремесленная пекарня «Пан Калач» готовит специальные постные хлебы с низким гликемическим индексом. Это значит, что их употребление не грозит набором лишнего веса.

Например, амарантовый хлеб приготовлен на закваске из шишек хмеля (без использования дрожжей), с добавлением муки из семян амаранта, льна, калинджи, кинзы, тмина и топинамбура. Хлеб «Баланс» - зерновой, на натуральной закваске с семенами подсолнечника, льна и тыквы.

«Все хлебы «Пана Калача» подходят для постного питания и являются незаменимым источником витаминов, микроэлементов и энергии, так необходимых в период ограничений», - напомнил шеф-пекарь Владислав Гаврилюк.

«Караван» и «Пан Калач» предлагают пензенцам вкусно и с пользой соблюсти Великий пост, не тратя много времени на приготовление пищи.

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