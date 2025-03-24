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Общество

«Караван» приглашает пензенцев попробовать блюда постного меню

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Сеть магазинов «Караван» позаботилась о пензенцах, которые соблюдают Великий пост, и расширила ассортимент готовых блюд подходящими для них вариантами.

Современный ритм жизни часто не оставляет времени на приготовление чего-то сложного,

поэтому «Караван» предлагает готовые решения для вкусного и разнообразного питания в этот период.

«В пост важно не только соблюдать ограничения, но и находить время на приготовление разрешенной пищи. Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальное постное меню», - пояснила шеф-повар сети Екатерина Проворнова.

«Караван» приглашает пензенцев попробовать блюда постного меню

Пензенцы могут купить, например, два варианта овощных котлет - на основе моркови и капусты. Они готовятся с аппетитной овощной поджаркой и чесноком, панируются и приобретают румяную корочку в пароконвектомате.

«Караван» приглашает пензенцев попробовать блюда постного меню

Также в меню:

- картофель с маринованными опятами: отварной картофель подрумянивается, а затем подается с маринованными опятами, луком и зеленью;

«Караван» приглашает пензенцев попробовать блюда постного меню

- постный плов с шампиньонами: сытное и ароматное блюдо, которое быстро утолит голод и разнообразит стол;

«Караван» приглашает пензенцев попробовать блюда постного меню

- классические и оригинальные салаты: выбор огромен, от винегрета до вегетарианского поке - салата с восточными нотками;

- постные пирожки с вишней, повидлом, картошкой и грибами.

Кроме того, ремесленная пекарня «Пан Калач» готовит специальные постные хлебы с низким гликемическим индексом. Это значит, что их употребление не грозит набором лишнего веса.

«Караван» приглашает пензенцев попробовать блюда постного меню

Например, амарантовый хлеб приготовлен на закваске из шишек хмеля (без использования дрожжей), с добавлением муки из семян амаранта, льна, калинджи, кинзы, тмина и топинамбура. Хлеб «Баланс» - зерновой, на натуральной закваске с семенами подсолнечника, льна и тыквы.

«Все хлебы «Пана Калача» подходят для постного питания и являются незаменимым источником витаминов, микроэлементов и энергии, так необходимых в период ограничений», - напомнил шеф-пекарь Владислав Гаврилюк.

«Караван» приглашает пензенцев попробовать блюда постного меню

«Караван» и «Пан Калач» предлагают пензенцам вкусно и с пользой соблюсти Великий пост, не тратя много времени на приготовление пищи.

Заказать все блюда можно через сервис доставки «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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