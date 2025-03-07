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Общество

Дмитрий Лаврентьев поздравил семьи участников СВО с 8 Марта

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В Пензе накануне 8 Марта в холдинге «Дионис» особое внимание уделили семьям участников СВО. Женщин, чьи близкие сейчас защищают Родину, поздравили в торжественной обстановке.

Светлана Владимировна много лет проработала в сети магазинов «Караван» (ООО «Торнадо»), и ее сын продолжил семейную традицию. Мужчину мобилизовали в первый год СВО, и с тех пор мать ждет возвращения своего героя.

Накануне международного праздника Светлану поздравил учредитель ГК «Дионис» Дмитрий Лаврентьев. Также он обратился ко всем близким участников спецоперации.

«Дорогие женщины, жены и матери! Сегодня, в преддверии 8 Марта, хочу выразить вам огромную благодарность за стойкость, терпение и любовь. Вы - настоящие героини, которые поддерживают своих мужей, сыновей и братьев, вдохновляя их на подвиги. Ваши сила и вера помогают им справляться с трудностями, а нам - помнить о том, что самое ценное в жизни - семья», - произнес он.

Кроме поздравлений представительницы прекрасного пола получили цветы и ценные подарки.

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