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Общество

8 Марта под ключ: оригинальные идеи от пензенского «Каравана»

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С приближением Международного женского дня мужчины ломают голову над тем, как удивить и порадовать своих коллег, подруг и близких. В пензенской сети магазинов «Караван» придумали готовое решение - праздник под ключ с экономией времени и массой приятных эмоций.

В первую очередь нужно накрыть стол. Организовать праздничный обед или ужин проще простого с помощью сервиса доставки «Торнадо», здесь можно заказать готовые блюда к нужному времени. В ассортименте: ароматная пицца, свежие салаты, сочный шашлык, изысканные роллы и многое другое.

8 Марта под ключ: оригинальные идеи от пензенского «Каравана»

«Устройте пиршество, которое запомнится надолго. В «Караване» большой выбор блюд на любой вкус. Все привезут с пылу с жару», - заверила шеф-повар Екатерина Проворнова. Кстати, приборы и посуду тоже можно включить в заказ для доставки.

Вишенка на торте для любого торжества - это десерты. Бенто-торты с забавными надписями станут настоящим хитом праздника.

«Добавьте индивидуальности - закажите торт с именным поздравлением для каждой коллеги!» - посоветовал мужчинам шеф-повар ремесленной пекарни «Пан Калач» Владислав Гаврилюк.

8 Марта под ключ: оригинальные идеи от пензенского «Каравана»

Ну и конечно, нельзя обойтись без цветов. В «Караване» и «Скидкино» тюльпаны продаются всего по 89 рублей за штуку. А если нет времени на поход в магазин, букет доставят прямо к порогу с помощью сервиса «Торнадо».

«Дорогие женщины Пензенской области! Поздравляю вас с Международным женским днем! Пусть этот праздник принесет вам радость, вдохновение и тепло. Будьте счастливы, любимы и окружены заботой!» - обратилась к виновницам торжества директор сети магазинов «Караван» Елена Учайкина.

Стоит отметить, что сеть магазинов «Караван» предлагает не просто продукты, а готовые решения для праздника. Здесь можно найти все: от свежих ингредиентов для домашнего ужина до готовых блюд и оригинальных подарков. А благодаря сервису «Торнадо» праздник станет по-настоящему бесшовным, без лишних хлопот и с максимальным комфортом.

8 Марта - это день, когда каждая женщина заслуживает внимания и приятных сюрпризов. С «Караваном» организовать весенний праздник стало проще, чем когда-либо.

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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