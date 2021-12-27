«Ростелеком» помог провести прямую линию с губернатором

27.12.2021 | 11:37

«Ростелеком» помог телерадиокомпании «Наш дом» (11 канал), телеканалам «ТВ-Экспресс» и «Россия 24. Пенза» организовать прямую линию с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

Мероприятие состоялось 22 декабря в драматическом театре. Оператор протянул в здании оптические линии связи, подключил передвижную телевизионную студию к закрытой сети передачи данных, организовал высокоскоростной доступ к интернету и телефонию.

Кроме того, специалисты компании обеспечили техническую поддержку телеком-инфраструктуры.

«Это уже пятая по счету прямая линия с главой региона, которая проводится при содействии «Ростелекома». Развитая телекоммуникационная инфраструктура позволяет нам делать это быстро и качественно. На генеральных прогонах совместно со специалистами телекомпаний мы проверили работоспособность сервисов. Благодаря командной работе онлайн-диалог прошел без сбоев: сеть работала в штатном режиме», - пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Всего на прямую линию с пензенским губернатором поступило более 1 300 обращений.

Онлайн-трансляция длилась два часа. По телевидению и в социальных сетях ее посмотрели тысячи жителей области.

«Чтобы как можно больше людей смогли подключиться к диалогу с главой региона, были задействованы и интернет, и телефония. Команда телевизионщиков и связистов справилась с задачей», - резюмировал начальник управления пресс-службы губернатора Андрей Попков.