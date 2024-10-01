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Политика

Олег Мельниченко покажет сенаторам оборонные предприятия региона

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Поздним вечером в понедельник, 30 сентября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретил делегацию Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности под руководством его председателя Владимира Булавина.

Рабочая группа пробудет в регионе 3 дня. Сенаторам предстоит ознакомиться с работой оборонных предприятий, а также провести выездное заседание, где на примере Сурского края обсудят вопрос выполнения гособоронзаказа.

Олег Мельниченко покажет сенаторам оборонные предприятия региона

«Также в ходе рабочего визита сенаторы посетят Пензенский артиллерийский инженерный институт и региональное отделение Фонда «Защитники Отечества», - сообщил Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Олег Мельниченко покажет сенаторам оборонные предприятия региона

В регионе - 10 крупнейших предприятий ОПК. В 2023-м объем их производства вырос на 31% и составил 46 млрд рублей. В этом году прогнозируется очередное увеличение показателей - более чем на четверть.

Олег Мельниченко покажет сенаторам оборонные предприятия региона

Как напомнил глава региона, в июне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила эффективность работы оборонно-промышленного сектора Пензенской области.

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Источник — фото из телеграм-канала Олега Мельниченко
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