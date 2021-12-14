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Общество

Квартира в доме «Утро» в Терновке доступна по ипотеке под 0,1%

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В центре Терновки возводится жилой дом «Утро». Совсем скоро желать друг другу хорошего настроения здесь будут больше 200 семей.

Свежий воздух, пение птиц, вид на Суру - все это в черте города. Место выбрано так, чтобы можно было не просто получить современное жилье и развитую инфраструктуру, но и ежедневно наслаждаться красотой природы.

Жилой дом «Утро» позволит пензенцам устроиться более комфортно без смены родного района и издержек переезда в густонаселенные жилые массивы.

«Жилой дом «Утро» - это флагманский проект компании «Домострой» - нового застройщика на пензенском рынке. Мы заручились поддержкой надежных партнеров. Генеральный подрядчик на объекте - компания с 20-летней историей. Жилой дом «Утро» находится в самом сердце Терновки. Это кирпичный дом с собственной котельной, что обеспечит тепло, уют и надежность на долгие-долгие годы», - рассказала генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Домострой» Ольга Канакина.

Застройщик сделал ставку и на безопасность. Финансовых гарантий для клиентов удалось достичь благодаря договору с надежным российским банком. Проект реализуется в рамках федерального закона № 214-ФЗ с применением счетов эскроу. Это означает, что покупатель квартиры гарантированно получит готовое жилье или же банк вернет ему кредитные деньги.

«Это первый наш совместный проект с применением счетов эскроу. Мы постоянно развиваем и улучшаем данный сервис для наших клиентов - девелоперов и покупателей недвижимости. С ЖК «Утро» заключен договор субсидирования, благодаря которому у покупателей есть возможность приобрести квартиру по специальной ставке. Также в банке действуют программы ипотеки с господдержкой», - пояснил заместитель управляющего Пензенским отделением Сбербанка Олег Калачев.

Между Сбербанком и застройщиком «Домострой» заключено соглашение об индивидуальных условиях по ипотеке: минимальная процентная ставка - 0,1% годовых.

Проектом предусмотрена огороженная территория, современный двор с местами для отдыха детей и взрослых, интересными арт-объектами и зелеными зонами. Автовладельцев порадует просторная парковка.

Работы по возведению 10-этажки ведутся с опережением графика. Выполнена разработка котлована, вбиты сваи, продолжается заливка монолитных конструкций фундамента. Специалисты приступили к монтажу блоков, а к концу декабря начнут возводить стены.

На старте продаж квадратные метры можно приобрести по приятной цене. Покупателей ждут в офисе продаж жилого дома «Утро», который располагается по адресу улица Терновского, 102. Телефон (8412)-500-183.

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