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Общество

В Заречном назвали дату праздника зажжения огней на елках

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В Заречном объявили дату традиционного праздника зажжения огней на новогодних елках. Планируется, что лесные красавицы засияют в субботу, 18 декабря.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», представления с участием Деда Мороза пройдут на открытом воздухе по шести адресам: около «Универмага», в ЦПКиО «Заречье», 18-м микрорайоне, зоне отдыха «Лесная», на Восточной улице и площади ДК «Современник».

Второй год подряд главной городской елкой станет дерево, установленное у ДК «Современник».

Посетить мероприятия горожане смогут без ограничений.

Праздник зажжения огней в Заречном проходит ежегодно. Как правило, с него в закрытом городе начинается череда новогодних мероприятий. В 2020-м шоу состоялось 19 декабря. Власти учли эпидемическую ситуацию и попросили родителей самим определить, стоит ли приводить ребенка.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

у кого праздник?

Гость||

Праздник заваривание ворот, когда будет?

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