«Новикомбанк» предлагает линейку вкладов с высокими ставками

07.12.2021 | 17:15

«Новикомбанк» - опорный банк российской промышленности - предлагает одни из самых выгодных программ по вкладам.

Несмотря на то что с момента своего основания в 1993 году «Новикомбанк» специализируется на кредитовании ключевых проектов реального сектора экономики, развитие розничной линейки стало в последние годы одним из важнейших направлений его деятельности.

Среди клиентов банка - предприятия авиационной, радиоэлектронной промышленности, автопрома, судостроения и прочих высокотехнологичных отраслей. Специально для сотрудников предприятий этих секторов банк разработал уникальную линейку предложений.

В этом году «Новикомбанк» расширил спектр деятельности и теперь выгодные условия банка для размещения сбережений доступны не только сотрудникам предприятий-партнеров, но и всем гражданам страны.

Так, сейчас в «Новикомбанке» действует уникальный финансовый продукт, который позволяет получать доход в соответствии с актуальной рыночной конъюнктурой, - вклад «Рантье» с растущей процентной ставкой в зависимости от ключевой ставки ЦБ. Это значит, что процентная ставка депозита не фиксирована: при изменениях ключевой ставки Банка России автоматически изменяется и процентная ставка по «Рантье». Дополнительно применяется процентная «надбавка» до 0,5% в зависимости от срока и суммы размещения.

В преддверии праздников «Новикомбанк» ввел сезонный вклад «Новогодний». На сегодняшний день это одно из самых выгодных финансовых предложений для размещения сбережений. Честная процентная ставка составляет от 8,25% до 9% и устанавливается в зависимости от суммы вклада.

Специально для льготной категории граждан банк предлагает линейку вкладов «Пенсионный», которая предусматривает высокие проценты даже при низкой сумме размещения. Предложение распространяется не только на пенсионеров, но практически на всех граждан, имеющих льготы, включая ветеранов, инвалидов и многодетных родителей.

Это только часть разнообразной линейки «Новикомбанка», в которой каждый может найти подходящие для себя условия для сбережения и накопления средств.

Важно отметить, что открывать и пополнять вклады можно в мобильном приложении или интернет-банке, без посещения офиса банка. О популярности и удобстве приложения «Новикомбанка» говорит постоянный рост количества новых пользователей. По итогам 2020 года мобильный банк «Новикомбанка» вошел в топ-20 лучших приложений по версии консалтингового агентства Markswebb.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.