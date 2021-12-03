В Пензе чиновники отказались включить сироту в очередь на жилье

03.12.2021 | 10:59

В Пензе суд рассмотрел иск к администрации города, который подал прокурор Ленинского района в интересах ребенка-сироты 2006 года рождения.

У мальчика, жившего в Нижегородской области, погибли родители. Его взяла на воспитание опекунская семья из Пензы. В 2020 году опекун подал заявление о включении ребенка в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В администрации города отказали, мотивируя тем, что подросток зарегистрирован по месту жительства в Нижегородской области.

Однако прокурорская проверка установила, что ребенок-сирота не имеет закрепленного жилого помещения на территории какого-либо региона России, а зарегистрирован по месту пребывания в Пензе у опекунов. С учетом такого обстоятельства право сироты на получение жилья может быть реализовано только в Пензенской области.

Ленинский районный суд возложил на администрацию Пензы обязанность включить подростка в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем.

Мэрия подала жалобу в Пензенский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам отказала в ее удовлетворении.

«Исполнение судебного решения и восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего поставлено на контроль органов прокуратуры», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.