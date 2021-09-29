Общество

Строительство нового коллектора на пр-те Строителей начнут в 2021 году

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В среду, 29 сентября, в Пензенской городской думе состоялось совещание по вопросам деятельности ООО «Горводоканал», в котором приняли участие депутаты гордумы и руководитель ресурсоснабжающего предприятия.

На совещании обсудили участившиеся аварийные ситуации на канализационном коллекторе на проспекте Строителей.

Юрий Ильин отметил, что данный вопрос намерены закрыть.

«Понимая, что в связи с высоким износом здесь необходимы кардинальные меры, принято решение о строительстве нового коллектора протяженностью 914 метров, который будет спланирован вне дорожной магистрали с увеличением диаметра.

Работы будут проведены на «зеленой зоне», там, где это возможно, методом горизонтального наклонного бурения, чтобы не перекрывать проезжую часть. Этот комплекс работ был оперативно включен в нашу инвестиционную программу, подготовлена проектно-сметная документация на строительство, к которому приступим уже в этом году. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры на определение подрядчика», - пояснил Юрий Ильин.

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