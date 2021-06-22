Общество

Коронавирус в области: новые инфицированные и география

Печать

На вторник, 22 июня, число подтвержденных случаев COVID-19 в Пензенской области достигло 48 928. Суточный прирост пациентов - 83.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые пациенты прибавились в Пензе (53), Заречном (5), Бессоновском (6), Пензенском (4), Колышлейском, Мокшанском (по 3), Иссинском, Каменском, Лунинском (по 2), Башмаковском, Спасском, Земетчинском (по 1).

Сейчас под наблюдением находятся 4 883 человека, снято с него 138 082.

В лабораториях области на коронавирус проверили 1 006 253 пациента (всего 1 075 841 исследование). За сутки тесты сделали 2 434 человека.

0
0
0
0
 
Гость||

Золотой что-то не выполняет партийных установок. Где результат Сергей Саныч? Где цифры? Опять Кузнецк в отстающих.

Гость||

Смерти увеличиваются. Уже 11 человек за сутки(

Гость||

Осенью начнётся настоящий трэш

Гость||

Верим!!!

Гость||

Плановая экономика, плановые больные, плановые смерти.

Гость||

Останавливайт экономику, закрывайте всё!

В Москве одобрят решения. Даже платить не надо ни чего, стадо в стойло!

Гость||

Почему аптеки обслуживают покупателей без масок?Нужно думать не только о себе но и окружающих!

Гость||

Зачем проводят выпускные, в Москве отменили бал медалистов, опять у этой власти только враньë и двойные стандарты

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте