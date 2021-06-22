Коронавирус в области: новые инфицированные и география

22.06.2021 | 13:11

На вторник, 22 июня, число подтвержденных случаев COVID-19 в Пензенской области достигло 48 928. Суточный прирост пациентов - 83.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые пациенты прибавились в Пензе (53), Заречном (5), Бессоновском (6), Пензенском (4), Колышлейском, Мокшанском (по 3), Иссинском, Каменском, Лунинском (по 2), Башмаковском, Спасском, Земетчинском (по 1).

Сейчас под наблюдением находятся 4 883 человека, снято с него 138 082.

В лабораториях области на коронавирус проверили 1 006 253 пациента (всего 1 075 841 исследование). За сутки тесты сделали 2 434 человека.