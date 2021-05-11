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Общество

Ольга Чистякова вышла в финал проекта «ПолитСтартап»

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Руководитель благотворительного фонда «Караван добрых дел», депутат Заксобрания Ольга Чистякова прошла в финал «Федерального ПолитСтартапа», организованного партией «Единая Россия».

Участие в состязании приняли 7 000 человек из 85 регионов России, конкурс составил 34 человека на место. Организаторы выбрали 50 лучших, с которыми в ходе предварительного голосования и последующих сентябрьских выборов будут работать лучшие специалисты страны.

«При выборе финалистов учитывались личные и профессиональные достижения. Значимым критерием стало участие в общественной, благотворительной деятельности, волонтерство, политический опыт и позиционирование в СМИ», - сообщили в «Единой России».

«Приняла участие в конкурсе «ПолитСтартап» по просьбе регионального отделения «Единой России». Проекты, которые в Пензенской области реализованы по линии «Каравана добрых дел», Союза женщин России, впечатлили организаторов. От коллег из других регионов, с которыми общалась в ходе конкурса, звучали просьбы поделиться опытом. Таким образом, «ПолитСтартап» стал не только образовательной платформой, но и площадкой обмена опытом», - сказала Ольга Чистякова.

Главная задача «ПолитСтартапа» - привлечение ярких региональных политиков для дальнейшего участия в избирательных кампаниях федерального уровня. Организаторы стремились найти людей, пользующихся большой общественной поддержкой.

Благотворительной деятельностью Ольга Александровна занимается более 10 лет. За это время она помогла тысячам пензенских семей.

«Со всеми мы поддерживаем связь, следим за их судьбой, помогаем, если возникают сложности. «Караван добрых дел» организует праздники, спортивные соревнования, в которых принимают участие дети и взрослые с ограниченными возможностям здоровья. Каждый раз это повод увидеться и пообщаться», - рассказала Ольга Чистякова.

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