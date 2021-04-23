К Первомаю в Пензе откроются два супермаркета сети «Караван»

23.04.2021 | 17:01

Одна из крупнейших торговых сетей Поволжья «Караван» готовит для жителей Пензенской области приятный подарок - открытие сразу двух супермаркетов.

27 апреля «Караван» распахнет свои двери в ТРЦ «Ритэйл» (ул. Центральная, 1), 29-го числа - в ТРЦ «Высшая лига» (ул. Московская, 37). А это значит, что и у пензенских товаропроизводителей появится еще больше возможностей.

Уже сейчас в регионе работает около 50 магазинов сети. Особенность их ассортимента - большой процент продукции местных производителей по сравнению с федеральными сетями. По признанию самих поставщиков, работа с «Караваном» означает надежность и широкие перспективы.

«Правильно подобранный ассортимент является залогом успеха любого супермаркета. Мы стараемся, чтобы на наших прилавках каждый покупатель нашел то, что ему нужно. И если у поставщика очень хорошая продукция, гибкие цены, высокий спрос, то мы открыты для сотрудничества», - отмечает генеральный директор сети «Караван» Елена Учайкина.

В новых супермаркетах будет представлен самый большой подбор продуктов, а также непродовольственных товаров. Жители Пензы и области наверняка оценят широкий выбор мяса и колбас, сыров и молочной продукции, немалую часть торговых залов займет зона свежих овощей и фруктов от местных производителей.

Супермаркеты будут оборудованы собственными пекарнями и кухнями, где станут готовить полуфабрикаты, мясные и рыбные блюда, салаты, сэндвичи и популярные роллы, жарить на гриле ароматных цыплят и ребрышки. Также обустроят салат-бар, где можно «сложить» себе здоровый ланч.

Порадуют покупателей и цены. В первые дни после открытия запланированы суперакции. Так, цыпленка-бройлера будут продавать за 129,90 рубля, морепродукты и рыбу - со скидкой 30%, а пиццу «Маргарита» собственного производства - всего за 100 рублей.

Каждый желающий может стать участником программы лояльности «Наши люди», которая позволит совершать покупки с дополнительной выгодой.

Грандиозное открытие супермаркетов «Караван» состоится 27 апреля в 12:00 в ТРЦ «Ритэйл» и 29-го в 12:00 в ТРЦ «Высшая лига». Гостей большого праздника ждет развлекательная программа, конкурсы и подарки, а для детей предусмотрены специальные развлечения с участием ростовых кукол.