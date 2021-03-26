Мэр назвал один из самых сложных участков для проезда транспорта

26.03.2021 | 10:47

В 2020 году в Пензе пассажиропоток снизился на 27%. На сессии гордумы, в пятницу, 26 марта, глава администрации Андрей Лузгин назвал транспортную отрасль одной из наиболее пострадавших в период пандемии.

«Сегодня в Пензе 56 маршрутов регулярных перевозок, на которых работает 1 031 единица подвижного состава. Жители города имеют возможность добраться в любой микрорайон города с осуществлением не более 1 пересадки (при нормативном значении для городов с населением более 500 тыс. чел. не более 2 пересадок)», - заявил мэр города.

Кроме того, обслуживаются 129 межмуниципальных маршрутов, из них 78 - пригородные, 51 - междугородный.

Лузгин напомнил, что стоимость проезда в прошлом году повысилась на 16%: в маршрутках - на 5 рублей, в автобусах - на 4.

«Согласно социальному стандарту транспортного обслуживания населения, среднемесячные расходы на перемещение на общественном транспорте в пределах муниципального образования должны составлять не более 7% величины денежного дохода, что соответствует 1 650 рублям в месяц. Такой абонемент (проездной) планируется ввести в использование», - отметил глава администрации.

Мэр акцентировал внимание на росте автомобилизации населения.

«По итогам 2020 года количество транспорта составило 176 892 единицы, в том числе легковые автомобили - 162 252 единицы, грузовые - 9 953, мотоциклы - 1 952. По сравнению с 2018 и 2019 годами уровень автомобилизации населения возрос на 8,2% и 4% соответственно», - констатировал он.

Это отражается на проходимости общественного транспорта - на некоторых участках проезд затруднен. Одним из самых сложных отрезков, по мнению мэра, является выезд из Терновки через улицы Свердлова и Калинина на Кирова.