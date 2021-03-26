Общество

Мэр назвал один из самых сложных участков для проезда транспорта

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В 2020 году в Пензе пассажиропоток снизился на 27%. На сессии гордумы, в пятницу, 26 марта, глава администрации Андрей Лузгин назвал транспортную отрасль одной из наиболее пострадавших в период пандемии.

«Сегодня в Пензе 56 маршрутов регулярных перевозок, на которых работает 1 031 единица подвижного состава. Жители города имеют возможность добраться в любой микрорайон города с осуществлением не более 1 пересадки (при нормативном значении для городов с населением более 500 тыс. чел. не более 2 пересадок)», - заявил мэр города.

Кроме того, обслуживаются 129 межмуниципальных маршрутов, из них 78 - пригородные, 51 - междугородный.

Лузгин напомнил, что стоимость проезда в прошлом году повысилась на 16%: в маршрутках - на 5 рублей, в автобусах - на 4.

«Согласно социальному стандарту транспортного обслуживания населения, среднемесячные расходы на перемещение на общественном транспорте в пределах муниципального образования должны составлять не более 7% величины денежного дохода, что соответствует 1 650 рублям в месяц. Такой абонемент (проездной) планируется ввести в использование», - отметил глава администрации.

Мэр акцентировал внимание на росте автомобилизации населения.

«По итогам 2020 года количество транспорта составило 176 892 единицы, в том числе легковые автомобили - 162 252 единицы, грузовые - 9 953, мотоциклы - 1 952. По сравнению с 2018 и 2019 годами уровень автомобилизации населения возрос на 8,2% и 4% соответственно», - констатировал он.

Это отражается на проходимости общественного транспорта - на некоторых участках проезд затруднен. Одним из самых сложных отрезков, по мнению мэра, является выезд из Терновки через улицы Свердлова и Калинина на Кирова.

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Гость||

и? этот вопрос будет как-то решаться? или так и останется на уровне разговоров?

Гость||

Вся Пенза это сплошная пробка. Очень хитрожопая пробка!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Лузгин назвал транспортную отрасль одной из наиболее пострадавших в период пандемии.
Нужно срочно выдать дотации

Гость||

Гость писал(a):

и? этот вопрос будет как-то решаться?
Во-первых, зачем его решать? Во-вторых, вы даже не в курсе что строится новая дорога из Терновки в Кривозерье например. А лезете с вопросами.

Гость||

А еще некоторые вообще наверное не в курсе, что планировался большой путепровод, а остался только мост на Леонидовку.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

улицы Свердлова и Калинина на Кирова.
Ну да. Недавно здесь и была в комментах дискуссия, о том что : стОит ли продолжать закрывать для авто центр города оставляя его только для пешеходов. Или вводить графиковый трафик для транспорта в центре, оставив для пешеходов вечерние/ночные часы и выходные.

Выводить из центра сквозное движение - надо, одновременно в час пик открывая движение по целому ряду улиц центра, хотя бы для части общественного транспорта. Машин всё равно будет ещё больше.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2020 году в Пензе пассажиропоток снизился на 27%.

Лузгин напомнил, что стоимость проезда в прошлом году повысилась на 16%: в маршрутках - на 5 рублей, в автобусах - на 4.

Мэр акцентировал внимание на росте автомобилизации населения.

уровень автомобилизации населения возрос на 8,2% и 4% соответственно», - констатировал он.

Ну всё правильно, общественный транспорт вы не развиваете, народ пересаживается на личный, он забивает все дороги в часы пик, в результате транспортный коллапс и перестают нормально двигаться даже те жалкие остатки автобусов.

Ребят, это же прописные истины. Если бы в Пензе было 300-400 муниципальных больших комфортабельных (с кондиционерами в жару), чистых автобусов по адекватной цене проезда по проездным, то пробки бы исчезли. Новы же не заинтересованны в этом.

Гость||

А если кому не нравится в автобусах передвигаться?

Гость||

Гость писал(a):

что планировался большой путепровод,
Ненужный распил бюджета не состоялся? Ах-ах-ах

Гость||

Кто ответит за перетоп? На улице плюсовая температура, а топят, как в морозы.

Гость||

А выезд с ГПЗ не сложный? Сейчас ещё в Ахунах строят ЖК "Акварель", 19-этажки, и застраивать будут территорию бывшего автобусного парка. Всё и так стоит в пробках, а после того, как заселят эти дома, вообще всё встанет.

Гость||

Гость писал(a):

А если кому не нравится в автобусах передвигаться?
Не нравится не предвигайся, но в развитых странах в городах - общественный транспорт это основной городской транспорт.

Пенза, под чутким управлением вороватых и бездарных чинушков, конечно же идёт своим непостижимым уникальным буртасским путём. Всего навсего 500т город, а проблемы с заторами на доргах на уровне Москвы.

Гость||

Это друг одного из сыновей взяточника )) как умаете он честно получил эту должность

Гость||

Завидуете?

Гость||

Да не паникуйте вы. Вылезем ;)

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Имя: Гость
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