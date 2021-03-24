Жители Города Спутника с нетерпением ждут весну

24.03.2021 | 14:52

На календаре весна, а за окном сплошное межсезонье. Многим хочется скорее встречать в Спутнике рассветы, бегать по тропе здоровья, пробовать, насколько теплый песок на пляже.

Жители Города Спутника ждут весну. А пока можно вспомнить, каким красивым и зеленым скоро станет этот район.

Ежегодно Спутник запечатлевают в каждый из сезонов, чтобы желающие могли видеть, как меняется одно из красивейших мест для жизни в Пензенской области. Чтобы убедиться в этом еще раз, нужно просто включить видео.

Город Спутник - живописное место, комфортное для проживания и отдыха. Здесь можно наслаждаться каждым сезоном.

Подробнее о Городе Спутнике - penza-sputnik.ru.