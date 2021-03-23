Пензенские медики и педагоги смогут раньше уйти на пенсию

23.03.2021 | 19:06

В судах станет меньше дел - из-за изменений, внесенных в законы, связанные с пенсиями. Раньше пензенцы часто обращались к служителям Фемиды, когда сами считали, что уже должны отправиться на заслуженный отдых, а на деле получалось, что это не так.

Проблемы возникали чаще всего у педагогов и медиков - из-за того, что в специальный стаж им не включали периоды переобучения и повышения квалификации. Теперь их засчитывают.

«Получение среднего образования, высшего образования, то есть учеба в институте, в техникуме, как и прежде, не включается в специальный стаж», - пояснила начальник отдела Отделения ПФР по Пензенской области Марина Финогеева.

Изменения касаются не только педагогов и медиков, но и многих других граждан, которые имеют право на назначение досрочных пенсий по старости. Просто больше всего судились врачи и учителя: им чаще других приходится получать знания уже во время работы.

Соответствующее постановление вступило в силу, но есть тонкости. Если говорить о педагогах и медиках, то право на досрочную пенсию у них возникает, с учетом переходного периода, в связи с увеличением возраста, с которого можно отправиться на заслуженный отдых.

«Если в 2019 году после возникновения права и при наличии у педагога 25 лет специального стажа, выслуги увеличение пенсионного возраста составляло 6 месяцев, то если право возникает в 2021 году, увеличение пенсионного возраста составит уже 3 года», - рассказала Марина Финогеева.

Специалисты советуют обращаться за консультациями за 2 года до предполагаемого выхода на пенсию.