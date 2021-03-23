Общество

Пензенские медики и педагоги смогут раньше уйти на пенсию

Печать

В судах станет меньше дел - из-за изменений, внесенных в законы, связанные с пенсиями. Раньше пензенцы часто обращались к служителям Фемиды, когда сами считали, что уже должны отправиться на заслуженный отдых, а на деле получалось, что это не так.

Проблемы возникали чаще всего у педагогов и медиков - из-за того, что в специальный стаж им не включали периоды переобучения и повышения квалификации. Теперь их засчитывают.

«Получение среднего образования, высшего образования, то есть учеба в институте, в техникуме, как и прежде, не включается в специальный стаж», - пояснила начальник отдела Отделения ПФР по Пензенской области Марина Финогеева.

Изменения касаются не только педагогов и медиков, но и многих других граждан, которые имеют право на назначение досрочных пенсий по старости. Просто больше всего судились врачи и учителя: им чаще других приходится получать знания уже во время работы.

Соответствующее постановление вступило в силу, но есть тонкости. Если говорить о педагогах и медиках, то право на досрочную пенсию у них возникает, с учетом переходного периода, в связи с увеличением возраста, с которого можно отправиться на заслуженный отдых.

«Если в 2019 году после возникновения права и при наличии у педагога 25 лет специального стажа, выслуги увеличение пенсионного возраста составляло 6 месяцев, то если право возникает в 2021 году, увеличение пенсионного возраста составит уже 3 года», - рассказала Марина Финогеева.

Специалисты советуют обращаться за консультациями за 2 года до предполагаемого выхода на пенсию.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Гость||

Если доживут...

Гость||

надо дожить

Гость||

Белозерцева взяли и сразу столько позитивных изменений)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте