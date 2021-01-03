В центре Пензы Деды Морозы раздали детям сладкие подарки

03.01.2021 | 15:00

В традиционном шествии Дедов Морозов в 2021-м приняло участие намного меньше новогодних волшебников, чем год назад, но из-за этого больше внимания досталось каждому из них.

Точкой сбора стала Фонтанная площадь, куда спешили зрители, чтобы спеть песню или прочитать стихотворение и получить сладкий подарок.

Кто-то случайно наткнулся на акцию, которая с 2009 года стала традиционной, кто-то заранее знал о ней, потому взял с собой детей и отправился в центр города.

«Мне знакомые рассказали, один из Дедов Морозов - мой хороший друг. Настроение замечательное, акция тоже замечательная. Очень приятно, что кто-то в городе у нас занимается такими вещами», - отметил молодой житель Пензы.

«В интернете прочитали. У нас внучка приехала, и мы решили ее сводить на шоу Дедов Морозов. Ни разу не видели», - рассказала другая горожанка.

«Шествие у нас идет уже больше 10 лет. Несколько лет тому назад наш горожанин, предприниматель Сергей Герасимов, придумал такое шествие, где мы встречаемся, раздаем подарки всем пришедшим на улицу Московскую и к главной елке нашего города», - сообщил Дед Мороз.

Раздав сладкие подарки тем, кто пришел на Фонтанную площадь, Деды Морозы отправились дальше по центру Пензы, попутно останавливаясь и даря детям конфеты.