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Общество

В Пензе организовали новогоднее торжество на свежем воздухе

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Вокруг костра на специально выделенной площадке на Олимпийской аллее коллектив парка имени В. Г. Белинского провели традиционный новогодний пикник с развлечениями.

«Вместо елки у нас огромный костер. Есть и Дед Мороз, и Снегурочка, ростовые куклы», - рассказала и. о. заместителя директора парка Ольга Эрденко.

Десятки горожан отвлеклись от новогоднего застолья и отправились на свежий воздух. На Олимпийской аллее одинаково порезвились и малыши, и их родители.

Для гостей праздника приготовили и угощение: горячий чай, сладкие пирожки и пряники.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для гостей праздника приготовили и угощение: горячий чай, сладкие пирожки и пряники.
Лучше поддержали бы народ живыми деньгами.

Гость||

На последней фотке языческий шабаш.

Имя: Гость
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