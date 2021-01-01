В Пензе организовали новогоднее торжество на свежем воздухе

Вокруг костра на специально выделенной площадке на Олимпийской аллее коллектив парка имени В. Г. Белинского провели традиционный новогодний пикник с развлечениями.
«Вместо елки у нас огромный костер. Есть и Дед Мороз, и Снегурочка, ростовые куклы», - рассказала и. о. заместителя директора парка Ольга Эрденко.
Десятки горожан отвлеклись от новогоднего застолья и отправились на свежий воздух. На Олимпийской аллее одинаково порезвились и малыши, и их родители.
Для гостей праздника приготовили и угощение: горячий чай, сладкие пирожки и пряники.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Лучше поддержали бы народ живыми деньгами.