В Пензе организовали новогоднее торжество на свежем воздухе

01.01.2021 | 17:00

Вокруг костра на специально выделенной площадке на Олимпийской аллее коллектив парка имени В. Г. Белинского провели традиционный новогодний пикник с развлечениями.

«Вместо елки у нас огромный костер. Есть и Дед Мороз, и Снегурочка, ростовые куклы», - рассказала и. о. заместителя директора парка Ольга Эрденко.

Десятки горожан отвлеклись от новогоднего застолья и отправились на свежий воздух. На Олимпийской аллее одинаково порезвились и малыши, и их родители.

Для гостей праздника приготовили и угощение: горячий чай, сладкие пирожки и пряники.